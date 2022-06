Nuova avventura per Pirlo: ad un passo dal suo nuovo club (Di domenica 5 giugno 2022) Andrea Pirlo, dopo l’esperienza alla Juventus che lo ha visto passare dagli under 23 bianconeri alla prima squadra nel giro di pochi giorni, è pronto a tornare in panchina. L’allenatore lombardo, è stato sollevato dall’incarico alla Juve dopo una stagione deludente terminata con il quarto posto in campionato, ottenuto soltanto all’ultima giornata dopo lo scivolone del Napoli contro l’Hellas Verona grazie al gol di Davide Faraoni che ha condannato i partenopei in Europa League. Pirlo Fatih Karagümrük Stando a quanto riportato da Sportitalia, l’ex allenatore bianconero sarebbe ad un passo dal Fatih Karagümrük. Domani, infatti, dovrebbe essere la giornata decisiva per la chiusura. Nel club turco militano vecchie conoscenze di Serie A, fra i tanti Biraschi, Karamoh, Biglia e Borini. Il tecnico bresciano, nella ... Leggi su rompipallone (Di domenica 5 giugno 2022) Andrea, dopo l’esperienza alla Juventus che lo ha visto passare dagli under 23 bianconeri alla prima squadra nel giro di pochi giorni, è pronto a tornare in panchina. L’allenatore lombardo, è stato sollevato dall’incarico alla Juve dopo una stagione deludente terminata con il quarto posto in campionato, ottenuto soltanto all’ultima giornata dopo lo scivolone del Napoli contro l’Hellas Verona grazie al gol di Davide Faraoni che ha condannato i partenopei in Europa League.Fatih Karagümrük Stando a quanto riportato da Sportitalia, l’ex allenatore bianconero sarebbe ad undal Fatih Karagümrük. Domani, infatti, dovrebbe essere la giornata decisiva per la chiusura. Nelturco militano vecchie conoscenze di Serie A, fra i tanti Biraschi, Karamoh, Biglia e Borini. Il tecnico bresciano, nella ...

Advertising

BandaiNamcoIT : Il mondo digitale ti aspetta! Unisciti ai Digimon e combatti insieme in questa nuova avventura ? #DigimonSurvive s… - SlayerXclusive : RT @BandaiNamcoIT: Il mondo digitale ti aspetta! Unisciti ai Digimon e combatti insieme in questa nuova avventura ? #DigimonSurvive sarà d… - Cristin06876547 : RT @CasaLettori: Partiamo con una nuova avventura #InViaggioConIColori a #CasaLettori Vi piace? Arte, luoghi, foto e tanta creatività… - ILOVEPROCLUB1 : RT @SSJUVESTABIAPRO: ??|News ??| Il club si trova in un ottimo stato di forma sia fisico che mentale e sono pronti a tutto. Nuova avventura… - TUTTOJUVE_COM : Italia, Biraghi su Instagram: 'Un nuovo corso, una nuova avventura, ma sempre con la stessa gioia e l’infinito orgo… -