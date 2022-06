Milan, a breve incontro con la Roma: sarà riscattato Florenzi, e Zaniolo... (Di domenica 5 giugno 2022) C'è Gnonto. Ci sono Frattesi e tutti gli altri 'deb'. C'è Mancini obbligato a riedificare con le nuove generazioni la casa azzurra sgretolata dal post Europeo. Ma c'è anche una vecchia guardia che ... Leggi su gazzetta (Di domenica 5 giugno 2022) C'è Gnonto. Ci sono Frattesi e tutti gli altri 'deb'. C'è Mancini obbligato a riedificare con le nuove generazioni la casa azzurra sgretolata dal post Europeo. Ma c'è anche una vecchia guardia che ...

Advertising

AntoVitiello : ?? Tutto pronto per il cambio di proprietà del #Milan. Le firme per la cessione del club a #RedBird potrebbero esser… - sportli26181512 : Milan, a breve incontro con la Roma: sarà riscattato Florenzi, e Zaniolo...: Milan, a breve incontro con la Roma: s… - yassine01937035 : RT @Gazzetta_it: Milan, a breve incontro con la Roma: sarà riscattato Florenzi, e Zaniolo... #calciomercato - Gazzetta_it : Milan, a breve incontro con la Roma: sarà riscattato Florenzi, e Zaniolo... #calciomercato - NicoTD_ : Quest anno non avevo ancora letto news di jovic al Milan ma penso arriveranno a breve come ogni sessione di mercato -