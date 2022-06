Marino Bartoletti, la scoperta del tumore e le terapie per mesi: “Bisogna battersi sempre” (Di domenica 5 giugno 2022) Scoprire di avere una grave malattia cambia inevitabilmente le prospettive di tutti, anche dei più coraggiosi. Ne sa qualcosa Marino Bartoletti, che si è trovato ad affrontare una situazione imprevista in un periodo già di per sè davvero difficile. Marino Bartoletti può vantare una lunga carriera da giornalista, che lo ha visto impegnato prevalentemente nel calcio, che è da sempre una delle sue passioni. Questo gli ha permesso di entrare nel cuore del pubblico, che ne ha sempre apprezzato la sua competenza. Tra i suoi amori più grandi c’è però anche la musica ed è in questa veste che è stato spesso invitato in trasmissioni come “Oggi è un altro giorno” e “La vita in diretta” per dire la sua su quanto accadeva in una kermesse importante come il Fesival di Sanremo. Foto RaiNel privato, ... Leggi su esclusiva (Di domenica 5 giugno 2022) Scoprire di avere una grave malattia cambia inevitabilmente le prospettive di tutti, anche dei più coraggiosi. Ne sa qualcosa, che si è trovato ad affrontare una situazione imprevista in un periodo già di per sè davvero difficile.può vantare una lunga carriera da giornalista, che lo ha visto impegnato prevalentemente nel calcio, che è dauna delle sue passioni. Questo gli ha permesso di entrare nel cuore del pubblico, che ne haapprezzato la sua competenza. Tra i suoi amori più grandi c’è però anche la musica ed è in questa veste che è stato spesso invitato in trasmissioni come “Oggi è un altro giorno” e “La vita in diretta” per dire la sua su quanto accadeva in una kermesse importante come il Fesival di Sanremo. Foto RaiNel privato, ...

