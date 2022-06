Indimenticabile Pina Fantozzi

(Di domenica 5 giugno 2022) Milena Vukotic ci accoglie nella sua casa romana con la grazia leggera della ballerina che è stata, e la serenità di chi ha capito che cosa ha importanza e cosa no. Vista da vicino non dimostra affatto gli 87 anni che ha compiuto lo scorso aprile, ed è una presenza luminosa e gentile: nulla a che vedere con l’altezzosa Enrica, moglie del nonno Libero di Lino Banfi nella serie Un medico in famiglia, né con la sottomessa, consorte del ragionierdi Paolo Villaggio. Milena Vukotic Premio alla carriera a Milena Vukotic La signora Vukotic è, appunto, una signora, nonché una grande attrice che ha attraversato il cinema, il teatro e la televisione a passo di danza, recitando per molti autori, da Fellini a Buñuel, da Scola a Oshima, da Antonioni a Tarkovskij, da Zeffirelli a Jean Cocteau, e poi Lina Wertmuller, Monicelli, Risi, ...

Advertising

Esquire Italia

Emozione e sorrisi a Equi Terme in una giornata che è stata davvero speciale e. Per tanti motivi, tutti connessi tra loro. Non poteva essere altro che lei ad ... detta, 101 anni ad ...Quando le temperature si alzano e le giornate si allungano non c'è nulla di meglio di un buon drink rinfrescante . Il grande libro dei cocktail prevede un capitolo estremamente lungo ed esaustivo in ... Tutti i trucchi per preparare una Piña colada indimenticabile Ma la storia della Piña colada non finisce di certo qui. Forse non è del tutto chiara la sua origine, ma perlomeno abbiamo un’ulteriore data sicura nella sua storia. Un ruolo fondamentale nella consac ...