Giubileo di Platino: il principino Louis pasticcere per un giorno - Esteri - quotidiano.net (Di domenica 5 giugno 2022) George e Charlotte tra sorrisi e strette di mano, i principini crescono Cardiff, 5 giugno 2022 - E' l'ultimo giorno di festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta e i britannici ... Leggi su quotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) George e Charlotte tra sorrisi e strette di mano, i principini crescono Cardiff, 5 giugno 2022 - E' l'ultimodi festeggiamenti per ildidella Regina Elisabetta e i britannici ...

Advertising

RaiNews : La #ReginaElisabetta ha aperto il concerto per il Giubileo di Platino comparendo in video con l'orso #Paddington, l… - Tg3web : Ultima giornata di festeggiamenti nel Regno Unito per il Giubileo di platino di Elisabetta. Ieri sera il grande con… - tg2rai : #GranBretagna, si concludono le celebrazioni per il giubileo di platino della #ReginaElisabetta. Parata di star al… - freddydettorre : RT @Tg3web: Ultima giornata di festeggiamenti nel Regno Unito per il Giubileo di platino di Elisabetta. Ieri sera il grande concerto davant… - NoiNotizie : RT @Tg3web: Ultima giornata di festeggiamenti nel Regno Unito per il Giubileo di platino di Elisabetta. Ieri sera il grande concerto davant… -