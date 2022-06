Élite | Aron Piper e quel TikTok virale dove bacia una cantante che non è Dua Lipa!

Leggi su isaechia

(Di domenica 5 giugno 2022)oltre a dimostrare le sue doti attoriali in questi ultimi giorni si sta dando un gran daffare anche nel mostrarele da latin lover. Citofonare, se avete ancora dei dubbi, a Dua Lipa e FKA Twigs. Soltanto ieri i social erano in visibilio per la complicità che l’attore e labritannica di origini kosovaro -albanesi mostravano in pubblico durante una notte in una discoteca a Madrid. La coppia era stata ripresa in atteggiamenti molto confidenziali, secondo alcuni rumor i due si sono anche scambiati un bacio. Semplice amicizia o qualcosa di più? Nelle ultime ore una sorta di smentita circa il flirt con Dua Lipa è arrivata indirettamente daattraverso un nuovo video, facendo impazzire ancora una volta i social. In un video su...