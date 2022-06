Elezioni 2022, Zingaretti a Montalto per sostenere il candidato Angelo Brizi (Di domenica 5 giugno 2022) Montalto – “Un bel tramonto in riva al mare, all’alba di una rinascita di Montalto di Castro e Pescia Romana, a parlare di progetti, risorse e nuove speranze per il territorio, a sostegno del nostro candidato a aindaco, Angelo Brizi.Così Nicola Zingaretti ha deciso di passare alla Marina di Montalto di Castro, e fermarsi a godere di “un posto bellissimo” come ha affermato lui, dove è importante investire bene, a partire dalla famiglia, gli amici ed il comune per intero, dai servizi sociali, al lavoro, al territorio nella sua completezza”. A raccontarlo, con una nota, è Elisabetta Puddu, segretaria del Circolo Pd di Montalto di Castro e Pescia Romana. “Tante – spiega – saranno le risorse di cui si potrà giovare, dai bandi regionali al Pnrr, fondi che ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 5 giugno 2022)– “Un bel tramonto in riva al mare, all’alba di una rinascita didi Castro e Pescia Romana, a parlare di progetti, risorse e nuove speranze per il territorio, a sostegno del nostroa aindaco,.Così Nicolaha deciso di passare alla Marina didi Castro, e fermarsi a godere di “un posto bellissimo” come ha affermato lui, dove è importante investire bene, a partire dalla famiglia, gli amici ed il comune per intero, dai servizi sociali, al lavoro, al territorio nella sua completezza”. A raccontarlo, con una nota, è Elisabetta Puddu, segretaria del Circolo Pd didi Castro e Pescia Romana. “Tante – spiega – saranno le risorse di cui si potrà giovare, dai bandi regionali al Pnrr, fondi che ...

