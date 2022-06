(Di domenica 5 giugno 2022) Il sedicenne francese Gabriele la 17enne ceca Luciefesteggiano il titolo junior in singolare al Roland Garros.è la grande speranza del tennis francese, che sta attraversando ...

Advertising

Tiscali

Il sedicenne francese Gabriele la 17enne ceca Luciefesteggiano il titolo junior in singolare al Roland Garros.è la grande speranza del tennis francese, che sta attraversando un momento difficile nel ...Il sedicenne francese Gabriele la 17enne ceca Luciefesteggiano il titolo junior in singolare al Roland Garros.è la grande speranza del tennis francese, che sta attraversando un momento difficile nel ... Debru e Havlickova, il futuro inizia a Parigi Il sedicenne francese Gabriel Debru e la 17enne ceca Lucie Havlickova festeggiano il titolo junior in singolare al Roland Garros. Debru è ...