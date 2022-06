Cortina Dobbiaco Run: Russo e Tedesco portano in alto il nome dell’Amatori Podismo (Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCortina d’Ampezzo (Bl) – Ottimi risultati per l’Amatori Podismo Benevento alla Cortina-Dobbiaco Run, meravigliosa gara podistica di 30 chilometri svolta oggi sulle Dolomiti. La società sannita anche quest’anno è stata rappresentata da Domenico Russo e Mennato Tedesco, atleti della Valle Vitulanese che hanno una certa confidenza con le salite e le discese montuose, allenandosi quotidianamente nei percorsi del Taburno. La gara ha visto ai nastri di partenza 2.500 partecipanti provenienti da ogni dove, pronti a darsi battaglia per un piazzamento, per un miglioramento del proprio crono individuale ma soprattutto per la soddisfazione di tagliare il traguardo dopo aver goduto di paesaggi mozzafiato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutod’Ampezzo (Bl) – Ottimi risultati per l’AmatoriBenevento allaRun, meravigliosa gara podistica di 30 chilometri svolta oggi sulle Dolomiti. La società sannita anche quest’anno è stata rappresentata da Domenicoe Mennato, atleti della Valle Vitulanese che hanno una certa confidenza con le salite e le discese montuose, allenandosi quotidianamente nei percorsi del Taburno. La gara ha visto ai nastri di partenza 2.500 partecipanti provenienti da ogni dove, pronti a darsi battaglia per un piazzamento, per un miglioramento del proprio crono individuale ma soprattutto per la soddisfazione di tagliare il traguardo dopo aver goduto di paesaggi mozzafiato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Cioccolatacald3 : @AvventuraL Dobbiaco è più vicino, grazie! Ci vado! Devo ancora fare la Cortina - Dobbiaco in bici, è l'occasione giusta ?? - Luxgraph : Cortina Dobbiaco Run, la gara da non mancare. 30km sulla vecchia ferrovia tra le Dolomiti - MaratonaRavenna : OGGI ALLA CORTINA-DOBBIACO PER PORTARE ANCHE TRA I MONTI DEL TRENTINO LE BELLEZZE BIZANTINE Anche oggi siamo in gi… - Umbria24 : Turismo sportivo ed eventi: l’Umbria si promuove alla Cortina-Dobbiaco Run - RedazioneAdp : Corsa, in 2.200 per la “Cortina Dobbiaco Run” -