Classifica MX2 | Mondiale Motocross 2022 | Vialle al comando | +11 su Geerts Adamo 6°

Advertising

mxreport_it : @gasgasfactoryracing_mxgp sul podio in Spagna con @simon_516 , ma è @mattguada101 che scala la classifica della MXG… -

... i due infatti si sono imposti nell'ultimo Gran Premio di Spagna e se il primo guida la...è caduto violentemente durante le libere in Francia Benistant davanti al suo capitano in casa In...Il pilota del Team CMR di Cossato conquista un fantastico podio alla prima prova del campionato e si colloca terzo nellaExpert. Con la trasferta marchigiana è iniziata la stagione nazionale per i piloti del CMR di Cossato che, con la sola eccezione di Alberto Pavesi, si è presentato al gran completo. Per ...CLASSIFICA MONDIALE MX2 2022 Pos Nr Rider Nat. Bike Total GBR ITA ARG POR TRE LAT ITA SAR ESP FRA GER INA CZE BEL SWE FIN FRA TUR OMA 1 28 Vialle, Tom FRA KTM 427 22-20 22-0 22-25 25-22 25-25 16-20 16 ...Siamo pronti a vivere il Gran Premio di Francia, decimo appuntamento del Mondiale motocross 2022. Dopo il GP di Spagna della scorsa settimana si torna subito in azione per l'esattezza a Ernée, dove sa ...