C'è finalmente un centravanti - Sport - quotidiano.net (Di domenica 5 giugno 2022) Paolo Franci La notizia è grossa. E meriterebbe il titolone: l'Italia ha un centravanti. Una roba che nel giuoco (con la u) del calcio dovrebbe essere un'ovvietà. Cioè, sarebbe come stupirsi e gioire ... Leggi su quotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Paolo Franci La notizia è grossa. E meriterebbe il titolone: l'Italia ha un. Una roba che nel giuoco (con la u) del calcio dovrebbe essere un'ovvietà. Cioè, sarebbe come stupirsi e gioire ...

Advertising

Krypz_SKN : RT @dukeonyx57: #ItaliaGermania 1 tempo finalmente un'altra squadracon un centravanti vero come #Scamacca, centrocampisti forti anche fisic… - dukeonyx57 : #ItaliaGermania 1 tempo finalmente un'altra squadracon un centravanti vero come #Scamacca, centrocampisti forti anc… - Staschiscio : @pap1pap io non so come sia adesso la questione di Icardi ma se ci fosse una possibilità sarebbe il centravanti del… - ESCLewisive : Torno a casa dall'allenamento con la buona notizia che l'Italia ha finalmente risolto brillantemente il problema ce… - LoiZ99 : Da Keita a Pippo la 9 finalmente torna sulle spalle di un vero centravanti -