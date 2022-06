Calendario Nations League, chi gioca oggi: orari partite 5 giugno, programma, tv, streaming (Di domenica 5 giugno 2022) La Nations League inizia la sua seconda giornata. Non c’è tempo di fermarsi: è tempo di nuove sfide a livello internazionale, fra tutte le nazionali del Vecchio Continente. Sul campo vi saranno tante rappresentative importanti come Repubblica Ceca e Spagna, che si affronteranno l’una contro l’altra, Portogallo e Svizzera, a cui aggiungere Svezia e Norvegia, pronte a fronteggiarsi in un derby scandinavo dal grande fascino. Andiamo a scoprire quali saranno tutti i match in programma e quali saranno le partite visibili in tv e in streaming in questo domenica 5 giugno 2022. I match Gibilterra-Macedonia e Cipro-Irlanda del Nord, delle 18, saranno con l’opzione Diretta Gol su Sky Sport Football, così come le partite delle ore 21 del programma e di ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) Lainizia la sua seconda giornata. Non c’è tempo di fermarsi: è tempo di nuove sfide a livello internazionale, fra tutte le nazionali del Vecchio Continente. Sul campo vi saranno tante rappresentative importanti come Repubblica Ceca e Spagna, che si affronteranno l’una contro l’altra, Portogallo e Svizzera, a cui aggiungere Svezia e Norvegia, pronte a fronteggiarsi in un derby scandinavo dal grande fascino. Andiamo a scoprire quali saranno tutti i match ine quali saranno levisibili in tv e inin questo domenica 52022. I match Gibilterra-Macedonia e Cipro-Irlanda del Nord, delle 18, saranno con l’opzione Diretta Gol su Sky Sport Football, così come ledelle ore 21 dele di ...

