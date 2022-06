Auto in fiamme a Quarto, i vigili del fuoco domano l’incendio (Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPoco prima delle ore 5 di questa mattina i Carabinieri della tenenza di Quarto sono intervenuti in via Pietra Bianca per un’Auto andata in fiamme. Si tratta di una Smart Fortwo intestata ad una donna del posto. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco di Pianura, hanno distrutto completamente il veicolo. Non ci sono feriti. I carabinieri indagano per chiarire origine del rogo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPoco prima delle ore 5 di questa mattina i Carabinieri della tenenza disono intervenuti in via Pietra Bianca per un’andata in. Si tratta di una Smart Fortwo intestata ad una donna del posto. Le, domate daideldi Pianura, hanno distrutto completamente il veicolo. Non ci sono feriti. I carabinieri indagano per chiarire origine del rogo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Auto in fiamme a #Quarto, i vigili del #Fuoco domano l'incendio ** - Quot_Molise : Auto 'spogliate' per rivendere i pezzi e date alle fiamme | - VeganKiki : RT @angelo_falanga: bombardamenti ucraini a Donetsk. Appartamenti, auto in fiamme, civili feriti. - safemoonitaly : RT @angelo_falanga: bombardamenti ucraini a Donetsk. Appartamenti, auto in fiamme, civili feriti. - Alma92069865 : RT @angelo_falanga: bombardamenti ucraini a Donetsk. Appartamenti, auto in fiamme, civili feriti. -

Auto in fiamme in garage a Bolzano, 2 condomini in ospedale Alle 03:55 i vigili del fuoco dei corpo permanente di Bolzano sono stati allertati per un'esplosione in Via Nicolo Rasmo. All'arrivo sul luogo di intervento, tre veicoli erano in fiamme in un parcheggio sotterraneo. Contemporaneamente sono arrivate diverse chiamate per un ulteriore incendio di una tenda da sole in un edificio adiacente. Sul posto sono giunti anche i vigili del ... Bivacchi e molestie a passanti e negozianti: denunciati 2 giovani a Udine ... Redazione Ultime notizie: Incendio nella notte a Udine, fiamme vicino al campo nomadi Udine, piastrelle e segnaletica hi - tech per gli attraversamenti pedonali Sosta gratuita per le auto poco ... Agenzia ANSA Tragedia sfiorata nella notte, box auto in fiamme: i vigili del fuoco evitano il peggio SAN SEBASTIANO A VESUVIO – Ancora un incendio, questa volta in Via Plinio il Vecchio, nel comune di San Sebastiano al Vesuvio. Sono le 23:30 circa. Avvolto dalle fiamme il box auto di un 41enne del po ... Auto ‘spogliate’ per rivendere i pezzi e date alle fiamme Recuperati oltre 50 veicoli proventi di furto alcuni dei quali perpetrati in Molise in varie aree della provincia di Foggia Nei giorni scorsi i carabinieri di Cerignola, nel corso di vari servizi di c ... Alle 03:55 i vigili del fuoco dei corpo permanente di Bolzano sono stati allertati per un'esplosione in Via Nicolo Rasmo. All'arrivo sul luogo di intervento, tre veicoli erano inin un parcheggio sotterraneo. Contemporaneamente sono arrivate diverse chiamate per un ulteriore incendio di una tenda da sole in un edificio adiacente. Sul posto sono giunti anche i vigili del ...... Redazione Ultime notizie: Incendio nella notte a Udine,vicino al campo nomadi Udine, piastrelle e segnaletica hi - tech per gli attraversamenti pedonali Sosta gratuita per lepoco ... Auto in fiamme a Quarto, indagini dei Carainieri - Campania SAN SEBASTIANO A VESUVIO – Ancora un incendio, questa volta in Via Plinio il Vecchio, nel comune di San Sebastiano al Vesuvio. Sono le 23:30 circa. Avvolto dalle fiamme il box auto di un 41enne del po ...Recuperati oltre 50 veicoli proventi di furto alcuni dei quali perpetrati in Molise in varie aree della provincia di Foggia Nei giorni scorsi i carabinieri di Cerignola, nel corso di vari servizi di c ...