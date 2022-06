Asl, oltre 280mila euro per soli due progetti (Di domenica 5 giugno 2022) di Erika Noschese Pioggia di fondi dall’Asl di Salerno per progetti e borse di studio. Cifre importanti per progetti relativi alle scuole. È il caso, ad esempio, del progetto “Star bene e Scuola- Verso le scuole promotrici di Salute”, della durata di dodici mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori dodici, con l’assegnazione di otto borse di studio per titoli e colloqui. Nello specifico, l’azienda sanitaria locale di 186mila euro per l’espletamento della procedura selettiva che trova copertura sui fondi Dca 134-Macroprogramma D. Di fatti, la Regione Campania ha approvato per gli anni 2014, 2015 e 2016 il riparto delle risorse vincolate per l’elaborazione di progetti specifici che hanno come obiettivo lo sviluppo di ulteriori modalità di diffusione dei dati e delle risultanze provenienti dagli studi sulla ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 5 giugno 2022) di Erika Noschese Pioggia di fondi dall’Asl di Salerno pere borse di studio. Cifre importanti perrelativi alle scuole. È il caso, ad esempio, del progetto “Star bene e Scuola- Verso le scuole promotrici di Salute”, della durata di dodici mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori dodici, con l’assegnazione di otto borse di studio per titoli e colloqui. Nello specifico, l’azienda sanitaria locale di 186milaper l’espletamento della procedura selettiva che trova copertura sui fondi Dca 134-Macroprogramma D. Di fatti, la Regione Campania ha approvato per gli anni 2014, 2015 e 2016 il riparto delle risorse vincolate per l’elaborazione dispecifici che hanno come obiettivo lo sviluppo di ulteriori modalità di diffusione dei dati e delle risultanze provenienti dagli studi sulla ...

daBitonto : Assunti altri 52 operatori socio sanitari, in totale oltre 700. Andranno a rinforzare l’assistenza negli ospedali d… - monacgiov : RT @marulli2019: @Milly__24__ Purtroppo è il sistema immunitario schiantato da quella porcheria. Indicativo come i medici delle ASL si dian… - ruvesi_it : Assunti altri 52 operatori socio sanitari, in totale oltre 700: andranno a rinforzare l’assistenza negli ospedali d… - dolores20943592 : RT @marulli2019: @Milly__24__ Purtroppo è il sistema immunitario schiantato da quella porcheria. Indicativo come i medici delle ASL si dian… - phildancefc : RT @marulli2019: @Milly__24__ Purtroppo è il sistema immunitario schiantato da quella porcheria. Indicativo come i medici delle ASL si dian… -