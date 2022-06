Anziano in sedia a rotelle uccide a fucilate il figlio della badante (Di domenica 5 giugno 2022) Un uomo di 85 anni ha ucciso il figlio 43enne della sua badante sparandogli con un fucile da caccia. Il delitto è avvenuto a Gambolò (Pavia), in Lomellina, a pochi chilometri da Vigevano.L'Anziano, da... Leggi su today (Di domenica 5 giugno 2022) Un uomo di 85 anni ha ucciso il43ennesuasparandogli con un fucile da caccia. Il delitto è avvenuto a Gambolò (Pavia), in Lomellina, a pochi chilometri da Vigevano.L', da...

Advertising

francobus100 : Pavia, anziano in sedia a rotelle uccide a fucilate il figlio della badante - Cronaca - - Luxgraph : Gambolò, anziano in sedia a rotelle uccide a fucilate il figlio della badante #corriere #news #2022 #italy #world… - Corriere : Nel Pavese anziano in sedia a rotelle uccide a fucilate il figlio della badante - lightmoon972 : RT @AngelsOfLove12: Come sono belle certe persone... Un mio cliente, anziano, uomo di altri tempi... ha visto la sedia su cui ero rotta, se… - UkDaniele : RT @AngelsOfLove12: Come sono belle certe persone... Un mio cliente, anziano, uomo di altri tempi... ha visto la sedia su cui ero rotta, se… -