Al via la rivoluzione del mattino di Rai1: 6.30-9 TG1Mattina / 9-12 Uno Mattina Estate Ossini e Soave Debutta domani la rivoluzione nel mattino di Rai1, alle prese con ascolti mai così bassi. Lo spazio si sdoppia: nelle prima parte del mattino più spazio alle news, nella seconda all'infotainment e alla tv di servizio. Al via, dunque, Tg1 Mattina, il nuovo progetto di Rai 1 che nasce dalla collaborazione tra Tg1 e Daytime. Si comincia alle 6:30 con la rassegna stampa a cura dei conduttori del Tg1 e a seguire la prima edizione del Telegiornale. Notizie, attualità e approfondimento proseguiranno anche dalle 7:10 alle 9 nello spazio che sarà condotto da Senio Bonini, reduce dalla conduzione di Agorà Extra (qui il suo profilo Instagram), e Isabella Romano, volto del TG1, classe 1981 (qui il suo profilo Instagram). I due giornalisti sono stati già impegnati nella conduzione degli ...

