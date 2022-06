Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2022 ore 17:30 (Di sabato 4 giugno 2022) Viabilità DEL 4 GIUGNO 2022 ORE 17:20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE, SI E’ VERIFICATO UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER L’A24 Roma-TERAMO. COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E UNA VETTURA.SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DA TIBURTINA. RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLO STESSO. SI PROCEDE INCOLONNATI ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI TOR DE CENCI VERSO LATINA. PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE, A Roma E’ INIZIATA LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO CHE DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA RAGGIUNERÀ PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. AL MOMENTO CHIUSA PIAZZA DELLA REPUBBLICA. DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS ... Leggi su romadailynews (Di sabato 4 giugno 2022)DEL 4 GIUGNOORE 17:20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE, SI E’ VERIFICATO UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER L’A24-TERAMO. COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E UNA VETTURA.SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DA TIBURTINA. RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLO STESSO. SI PROCEDE INCOLONNATI ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI TOR DE CENCI VERSO LATINA. PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE, AE’ INIZIATA LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO CHE DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA RAGGIUNERÀ PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. AL MOMENTO CHIUSA PIAZZA DELLA REPUBBLICA. DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS ...

