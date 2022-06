Vangelo di oggi, sabato 4 Giugno 2022: Gv 21,20-25 | Commento di Papa Francesco (Di sabato 4 giugno 2022) Ascoltiamo insieme il Vangelo di sabato 4 Giugno 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi”. “Siamo figli del Padre celeste, il quale è buono e non ci delude, e mette nel nostro cuore l’amore per i fratelli. Questa verità non L'articolo Vangelo di oggi, sabato 4 Giugno 2022: Gv 21,20-25 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 4 giugno 2022) Ascoltiamo insieme ildi, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi”. “Siamo figli del Padre celeste, il quale è buono e non ci delude, e mette nel nostro cuore l’amore per i fratelli. Questa verità non L'articolodi: Gv 21,20-25diproviene da La Luce di Maria.

Advertising

Karinarojasart3 : RT @EwtnItalia: Il Vangelo di oggi lo troviamo in Giovanni, capitolo 21, versetti 20-25. . Vorresti leggere il testo integrale? Seguici all… - EwtnItalia : Il Vangelo di oggi lo troviamo in Giovanni, capitolo 21, versetti 20-25. . Vorresti leggere il testo integrale? Seg… - CiaoKarol : LA SUA TESTIMONIANZA E' VERA? Gesù ci invita oggi, con la Sua parola, a seguirlo, senza paure e timori! #2PAROLE s… - topo1966 : RT @MARIACELENTAN0: ?????Santa giornata al mondo intero??Sempre in Gesù Risorto Nostra Gioia e Nostra Forza Amen??Dio ci Benedica Amen??Il Vange… - codeale : 'Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse 'Mi vuoi bene?'' Riflessione sintetica sul… -