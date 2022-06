Urso | il Copasir non giudica il viaggio di Salvini a Mosca | vogliamo chiarezza sul ruolo di Capuano

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 4 giugno 2022) “Io non ho mai fatto una valutazione politica su ciò che un parlamentare, tanto più un leader politico autorevole come, intende realizzare”. Lo afferma Adolfo, presidente dele senatore Fdi, ospite a Radio1, rispondendo alla domanda se sia giusto o no un eventualedel leader della Lega Matteo. “Penso e ritengo – ha sottolineato – che l’Italia, il governo, il parlamento italiano, le istituzioni e i cittadini auspicano una soluzione pacifica del conflitto e su questa posizione si è espresso più volte il nostro parlamento con risoluzioni in cui, nel propugnare una soluzione pacifica, ha anche deliberato di aiutare la resistenza ucraina anche e non solo con l’invio di equipaggiamento e armi”. LEGGI ANCHE, il ...