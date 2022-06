Ucraina | Kiev | “Guerra potrebbe durare altri due o sei mesi”

(Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Laintrascinarsi perdue o sei”. Lo ha detto in un’intervista nelle scorse ore a ‘Meduza’ Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, passati 100 giorni dall’invasione dell’Russia. Secondo Podolyak, tra i fattori ci sono il volume delle scorte di armamenti e comecambiare nel corso del tempo il ‘mood’ in Europa,e Russia. Per Podolyak, convinto che concessioni territoriali alla Russia non porranno fine al conflitto, ci saranno negoziati di pace se la situazione sul campo cambierà e Mosca non percepirà più di poter dettare condizioni. Alcune città, come Mariupol e ora Severodonetsk, di fatto non esistono più, ha detto, stimando in un totale di 80.000 le perdite russe, ...

Advertising

Maumol : Chi si oppone all'invio di armi all'Ucraina vuole che a prevalere sia la Russia - MediasetTgcom24 : Putin: grano dalla Bielorussia se tolgono sanzioni a Minsk #ucraina #mosca #kiev #russia #putin… - marcotravaglio : Quanto tempo perso, quanti morti, distruzioni, orrori, profughi e prigionieri in Ucraina, mentre l’Europa si svenav… - lanf64 : #Ucraina, gli #USA invieranno droni armati a #Kiev. #Zelensky: «Ora tocca agli altri Paesi» Ha ragione, l'… - FartFromAmerika : RT @bordoni_russia: Secondo la Cnn le diplomazie di Usa e stati europei si incontrano regolarmente per individuare un possibile 'punto di c… -

RaiNews

La Turchia ha cercato di mantenere un delicato equilibrio trae Mosca. Come componente dell'Alleanza Atlantica ha inviato droni da combattimento all'e si è assunta un ruolo di mediazione ......- L'esercito russo sta rafforzando le posizioni attorno a Sloviansk in vista di una nuova offensiva contro questa città strategica dell'orientale: lo ha reso noto lo stato maggiore di, ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 101 - Kiev: 261 bambini uccisi e 465 feriti dall'inizio della guerra - Kiev: 261 bambini uccisi e 465 feriti dall'inizio della guerra (Adnkronos) – La guerra in Ucraina “potrebbe trascinarsi per altri due o sei mesi”. Lo ha detto in un’intervista nelle scorse ore a ‘Meduza’ Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volod ...«Possiamo proporre tutti i piani che vogliamo, ma è improbabile che Kiev opti per cedere qualche territorio al momento», spiega una delle due fonti alla Cnn. «L’amministrazione Usa non sosterrà il pia ...