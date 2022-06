Treni in ritardo fino a 4 ore sull’Alta Velocità: caos dopo l’incidente a Roma (Di sabato 4 giugno 2022) Treni in ritardo sull’Alta Velocità dopo l’incidente avvenuto all’altezza di Roma venerdì 3 giugno. Un incidente che ancora sabato 4 giugno sta paralizzando un’intera Italia. Treni in ritardo fino a 4 ore sull’Alta Velocità Le linee dell’Alta Velocità. sabato 4 giugno 2022, risentono dell’incidente ferroviario di venerdì 3 giugno. Il traffico è ancora sospeso sulla linea dell’Alta Velocità Roma-Napoli e sulla linea Roma-Pescara, ritardi e deviazioni. Sul sito di Trenitalia, l’ultimo aggiornamento di sabato è alle ore 13.30: “Il traffico permane sospeso sulla linea AV ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 4 giugno 2022)inavvenuto all’altezza divenerdì 3 giugno. Un incidente che ancora sabato 4 giugno sta paralizzando un’intera Italia.ina 4 oreLe linee dell’Alta. sabato 4 giugno 2022, risentono delferroviario di venerdì 3 giugno. Il traffico è ancora sospeso sulla linea dell’Alta-Napoli e sulla linea-Pescara, ritardi e deviazioni. Sul sito ditalia, l’ultimo aggiornamento di sabato è alle ore 13.30: “Il traffico permane sospeso sulla linea AV ...

_snookbiebs : @ItaloTreno salve è possibile avere informazioni? Causa incidente su linea alta velocità i vostri treni di domani v… - Blood4Opera : RT @il_Mitte: Lo avevano detto ed è puntualmente successo: sovraffollamento e ritardi. #Berlino #Germania #9euroticket - lovehopelaugh_s : gente che oggi deve viaggiare con i treni ad alta velocità, se venite in biglietteria o a bordo, non iniziate ad ur… - Lacasespoglia : Quando un #TAV perde un vagone ('incidente', per carità, solo fatalità, sfiga) i treni TAV per vacanzieri e signo… - senzasinistra : @repubblica Confermo un #caos. Un incidente ieri pom su linea roma Napoli manda in tilt tutti i treni ieri sera ma… -