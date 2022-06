Traffico Roma del 04-06-2022 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 giugno 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità articolare sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24-teramo prime code sulla puntina in uscita daall’altezza di Castelno in città rallentamenti per un incidente in via Giovanni Amendola in prossimità di via Cavour 2 le manifestazioni nel pomeriggio sono i Santi Apostoli dalle 15 alle 19 è un corteo in Piazza della Repubblica che raggiungerà Piazza di Porta San Giovanni dopo aver percorso diverse vie tra cui via Cavour via Merulana e via Emanuele Filiberto e 16 alle Deviazioni di numerose linee bus possibili disagi in tutta l’area circostante oggi e domani per consentire i lavori sulla metro B nella tratta Castro Pretorio Laurentina non si effettua il servizio giornaliero che verrà sostituito da un ...