Morto a 55 anni Roberto Brunetti, Er Patata: trovate tracce di droga in casa dell'attore (Di sabato 4 giugno 2022) È stato trovato Morto a soli 55 anni Roberto Brunetti detto Er Patata, attore romano apparso in alcuni film da Fuochi d'artificio di Pieraccioni a Romanzo Criminale di Placido e per tanti anni compagno di Monica Scattini È Morto Roberto Brunetti, da sempre conosciuto con il soprannome di Er Patata. L'attore romano, 55 anni, è stato trovato ieri alle 22.30 dagli agenti di polizia del commissariato San Lorenzo a Roma sdraiato supino sul letto, nella sua casa in via Arduino vicino Piazza Bologna. Nel sopralluogo sono state trovate tracce di hashish e cocaina. A chiarire se il decesso sia legato al consumo di sostanze stupefacenti sarà l'autopsia che verrà ...

