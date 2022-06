Monza, ai brianzoli piace un giovane di prospettiva del Bologna: i dettagli (Di sabato 4 giugno 2022) Monza Bologna – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, attraverso il suo sito ufficiale, ha riportato l’interesse del Monza nei confronti di Emanuel Vignato del Bologna. Ecco quanto affermato. “Il Monza ha chiesto Emanuel Vignato, classe 2000, al Bologna, anche per ricomporre la coppia con suo fratello Samuele, di quattro anni più giovane, approdato in Brianza l’estate scorsa, dopo il fallimento del Chievo Verona, e che in stagione ha giocato 13 partite, segnando un gol. Per settimana prossima è previsto l’incontro tra Adriano Galliani e l’agente di Emanuel Vignato, lo stesso di un altro obiettivo del Monza, Andrea Ranocchia”. Dopo la promozione in Serie A, il Monza ha intenzione di rafforzare la rosa sia con profili esperti che ... Leggi su seriea24 (Di sabato 4 giugno 2022)– Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, attraverso il suo sito ufficiale, ha riportato l’interesse delnei confronti di Emanuel Vignato del. Ecco quanto affermato. “Ilha chiesto Emanuel Vignato, classe 2000, al, anche per ricomporre la coppia con suo fratello Samuele, di quattro anni più, approdato in Brianza l’estate scorsa, dopo il fallimento del Chievo Verona, e che in stagione ha giocato 13 partite, segnando un gol. Per settimana prossima è previsto l’incontro tra Adriano Galliani e l’agente di Emanuel Vignato, lo stesso di un altro obiettivo del, Andrea Ranocchia”. Dopo la promozione in Serie A, ilha intenzione di rafforzare la rosa sia con profili esperti che ...

