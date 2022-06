Ligabue Campovolo 2022: scaletta delle canzoni, ospiti e orari del concerto (Di sabato 4 giugno 2022) Ligabue Campovolo 2022: sabato 4 giugno si festeggiano i 30 anni di carriera del cantante che salirà sul palco anche accompagnato da alcuni amici e colleghi. Una serata evento tutta da ascoltare. Ligabue Campovolo 2022: scaletta delle canzoni Centomila persone per il ritorno di Luciano Ligabue a Campovolo in occasione dei suoi 30 anni di carriera. Il cantautore sui suoi social, nel ricordare l’appuntamento al pubblico, ha scritto: «Due anni e mezzo fa, quando abbiamo annunciato la festa dei 30 anni all’RCF ARENA, ancora una volta mi avete colpito, decidendo di esserci in tantissimi, con un sold out annunciato dopo pochi giorni. Sappiamo tutti com’è andata, quanto abbiamo dovuto aspettare ma, da subito, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 4 giugno 2022): sabato 4 giugno si festeggiano i 30 anni di carriera del cantante che salirà sul palco anche accompagnato da alcuni amici e colleghi. Una serata evento tutta da ascoltare.Centomila persone per il ritorno di Lucianoin occasione dei suoi 30 anni di carriera. Il cantautore sui suoi social, nel ricordare l’appuntamento al pubblico, ha scritto: «Due anni e mezzo fa, quando abbiamo annunciato la festa dei 30 anni all’RCF ARENA, ancora una volta mi avete colpito, decidendo di esserci in tantissimi, con un sold out annunciato dopo pochi giorni. Sappiamo tutti com’è andata, quanto abbiamo dovuto aspettare ma, da subito, ...

Corriere : Ligabue a Campovolo: gli ospiti, i biglietti, come arrivare. Tutto quello che c’è da sapere - gazzettaReggioE : Ecco la nostra #primapagina di oggi. È dedicata al concerto di @ligabue_official questa sera al #campovolo Con la… - ireuntold : RT @ineffablecris: a campovolo da ligabue ci sono le lesbiche over 35 - AntonioTadiotto : @vanabeau Abbasso il rock in stile nazionalpopolare. E stasera a Reggio Emilia c’è il pessimo Ligabue a inaugurare… - Scimmiapelatina : Sono sul pullman per Campovolo. Sono tutti invasati, se scoprono che non sono mai stata a campovolo a sentire ligabue mi pestano -