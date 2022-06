Koulibaly non parla del futuro, i segnali non sono positivi (Di sabato 4 giugno 2022) Il calciomercato del Napoli vive un momento particolare con i rinnovi da concludere, come quello per Kalidou Koulibaly. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2023, ma non rinnovare ora gli permetterà di liberarsi a parametro zero il prossimo anno. Insomma il Napoli rischia di avere un altro caso Insigne, il capitano con la valigia pronta. Oltre a perdere ancora un altro giocatore a parametro zero, quindi senza fare casa e plusvalenza, concetti tanto cari ad Aurelio De Laurentiis. Koulibaly non rinnova: le ultime notizie Secondo quanto scrive Il Mattino ci sono veramente pochi segnali positivi per il rinnovo di Koulibaly con il Napoli. Il giocatore è impegnato con la sua Nazionale e non pensa ad altro, anche perché attende un segnale importante da Napoli, che non arriva. Kalidou ... Leggi su napolipiu (Di sabato 4 giugno 2022) Il calciomercato del Napoli vive un momento particolare con i rinnovi da concludere, come quello per Kalidou. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2023, ma non rinnovare ora gli permetterà di liberarsi a parametro zero il prossimo anno. Insomma il Napoli rischia di avere un altro caso Insigne, il capitano con la valigia pronta. Oltre a perdere ancora un altro giocatore a parametro zero, quindi senza fare casa e plusvalenza, concetti tanto cari ad Aurelio De Laurentiis.non rinnova: le ultime notizie Secondo quanto scrive Il Mattino civeramente pochiper il rinnovo dicon il Napoli. Il giocatore è impegnato con la sua Nazionale e non pensa ad altro, anche perché attende un segnale importante da Napoli, che non arriva. Kalidou ...

