Il viaggio di Salvini a Mosca fa scricchiolare la maggioranza (Di sabato 4 giugno 2022) AGI - Sale la tensione all'interno della maggioranza. Dopo il botta e risposta delle scorse ore fra Matteo Salvini e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, lo scontro si allarga al Partito Democratico e al suo segretario, Enrico Letta. Il nodo del contendere è ancora il viaggio a Mosca del leader leghista e, più in generale, la linea del governo sulla guerra in Ucraina. Salvini torna a ripetere che, se Luigi Di Maio facesse il suo lavoro, lui non sarebbe costretto a muoversi. Il riferimento del leader leghista è all'attività da lui portata avanti nei mesi scorsi, attraverso gli incontri con l'ambasciatore russo Sergey Razov. Colloqui che sono finiti nel mirino del Copasir, che si e' attivato per fare chiarezza. Una "atto dovuto", per il dem e componente del Comitato Parlamentari per la Sicurezza ...

