Il Monza sogna Nandez: l'uruguagio lascerà il Cagliari (Di sabato 4 giugno 2022) Nandez in uscita dal Cagliari e il Monza piomba sul calciatore uruguagio: i dettagli Nahitan Nandez questa estate lascerà il Cagliari e tra le squadre in corsa per il centrocampista c'è anche il Monza. Al momento la squadra della coppia Galliani-Berlusconi non è la prima scelta dell'uruguagio, visto l'interesse anche del Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

