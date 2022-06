Giustizia e Referendum, in Pd bergamasco spiega i 5 quesiti (Di sabato 4 giugno 2022) Il 12 giugno, data in cui si voterà per i Referendum sulla Giustizia, si avvicina. Al fine di chiarire i dubbi sui cinque quesiti referendari il Partito Democratico di Bergamo organizza un incontro dal titolo “Giustizia e Referendum”, che si terrà martedì 7 giugno, alle 17.30, presso la sede del Mutuo Soccorso di Bergamo, in via Zambonate 33. Nei quesiti si affrontano i temi della riforma del Csm, l’equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere tra giudici e pm, i limiti agli abusi della custodia cautelare e l’abolizione della legge Severino. “A breve 51 milioni e mezzo di cittadini italiani saranno chiamati a esprimersi sui cinque Referendum sulla Giustizia promossi da Lega e Partito Radicale, giudicati ammissibili a febbraio dalla ... Leggi su bergamonews (Di sabato 4 giugno 2022) Il 12 giugno, data in cui si voterà per isulla, si avvicina. Al fine di chiarire i dubbi sui cinquereferendari il Partito Democratico di Bergamo organizza un incontro dal titolo “”, che si terrà martedì 7 giugno, alle 17.30, presso la sede del Mutuo Soccorso di Bergamo, in via Zambonate 33. Neisi affrontano i temi della riforma del Csm, l’equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere tra giudici e pm, i limiti agli abusi della custodia cautelare e l’abolizione della legge Severino. “A breve 51 milioni e mezzo di cittadini italiani saranno chiamati a esprimersi sui cinquesullapromossi da Lega e Partito Radicale, giudicati ammissibili a febbraio dalla ...

