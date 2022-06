Giubileo di Platino | allarme bomba a Trafalgar Square

(Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Momenti di paura stamani a Londra per unmentre si celebra ildidella regina Elisabetta. La polizia ha sgomberatoe ha proceduto con un’esplosione controllata dopo una segnalazione di un veicolo sospetto, riporta il Guardian, che scrive di agenti che sono stati visti mentre chiedevano alle persone di lasciare l’area dopo aver ricevuto la segnalazione alle 9.22. Secondo il giornale sono stati evacuati da un albergo nelle vicinanze anche gli ospiti della struttura. Scotland Yard ha confermato una “piccola esplosione controllata”. Un portavoce ha precisato che non si tratta di terrorismo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

mmelestrange_ : Questo Giubileo di Platino è dolce amaro: c’è la voglia di celebrare i 70 anni di regno, ma al tempo stesso la stia… - ilfattoblog : Giubileo di Platino, dietro la festa un Regno che vacilla. Ecco tutti i cambiamenti che minacciano la corona - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Dietro le bandiere e le feste nelle strade, c'è la vera possibilità che il Regno Unito diventi ancora più piccolo in un fu… - ilfattoblog : Dietro le bandiere e le feste nelle strade, c'è la vera possibilità che il Regno Unito diventi ancora più piccolo i… - carlacoccoli : RT @jeperego: Wow wow wow! Le foto della regina Elisabetta proiettate sulle pietre di Stonehenge per il Giubileo di platino sono un omaggio… -

In quello che sarà il momento clou della terza giornata di eventi pubblici per ildiche celebra i 70 anni di regno della 96enne regina, sul palco saliranno Diana Ross, Andrea ...La polizia: "Esplosione controllata" Momenti di paura stamani a Londra per un allarme bomba mentre si celebra ildidella regina Elisabetta. La polizia ha sgomberato Trafalgar Square e ha proceduto con un'esplosione controllata dopo una segnalazione di un veicolo sospetto, riporta il Guardian, ...Roma, 4 giu. (askanews) - Lo spettacolare cambio della Guardia a Windsor per il terzo giorno delle celebrazioni del Giubileo di Platino della ...(Adnkronos) – Momenti di paura stamani a Londra per un allarme bomba mentre si celebra il Giubileo di Platino della regina Elisabetta. La polizia ha sgomberato Trafalgar Square e ha proceduto con ...