Galles | Bale | “Voglio battere l’Ucraina | mi dispiace per loro ma il calcio è competizione”

"A tutti dispiace per quanto sta accadendo in Ucraina, ma questo è calcio, quindi competizione, e io Voglio vincere, per i nostri tifosi e per il mio paese". Lo ha detto Gareth Bale anticipando in conferenza stampa i temi dello spareggio che vede il suo Galles opposto all'Ucraina per un posto ai Mondiali: "So anche io cosa significherebbe una vittoria per l'Ucraina, che tutto il mondo tifa per loro, ma domani allo stadio la gente sarà tutta per noi e anche questo conta. I nostri cuori sono tutti con i bambini e le famiglie dell'Ucraina e c'è da sentirsi male a pensare che forse non stiamo facendo abbastanza. Ma quella di domani è una partita di calcio, e noi vogliamo assolutamente vincerla".

