FS | Ferraris “In tutto il 2022 gare Pnrr per 19 miliardi”

TRENTO (ITALPRESS) – "Il Gruppo FS svolge un ruolo fondamentale nel Pnrr, Rete Ferroviaria Italiana è la nostra maggiore stazione appaltante e ad aprile ha già contabilizzato oltre il 12% dei fondi assegnati, più di 3 miliardi di euro". L'ad del Gruppo FS, Luigi Ferraris, ha fatto il punto sull'impegno del Gruppo per lo sviluppo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito del Festival dell'Economia in corso a Trento.Intervenuto nel Panel "Osservatorio sul Pnrr: obiettivi raggiunti e criticità", aperto da un'intervista ad Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Ferraris ha annunciato che il Gruppo Fs "nel corso del 2022 arriverà a bandire gare per un valore complessivo di circa 19 miliardi di euro,

