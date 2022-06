Dybala, non c’è solo l’Inter: duello londinese per l’attaccante (Di sabato 4 giugno 2022) Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere lontano dalla Serie A, su di lui si affacciano due club dalla Premier League. Dybala juventus Premier League Continuano ad alimentare il mercato le voci sul futuro di Paulo Dybala. Da quando l’attaccante ha deciso di non rinnovare con la Juventus, diverse squadre da tutta Europa si sono interessate al suo cartellino. Come abbiamo già notato l’Inter non ha mai nascosto il suo interessamento per l’argentino, e rimane ancora molto quotata tra le pretendenti, ma con le voci che girano sul possibile ritorno di Lukaku, le cose potrebbero cambiare. Sicuramente Dybala fa gola a molte squadre, nonostante gli infortuni e le basse prestazioni delle ultime stagioni, rimane un talento che potrebbe ... Leggi su rompipallone (Di sabato 4 giugno 2022) Il futuro di Paulopotrebbe essere lontano dalla Serie A, su di lui si affacciano due club dalla Premier League.juventus Premier League Continuano ad alimentare il mercato le voci sul futuro di Paulo. Da quandoha deciso di non rinnovare con la Juventus, diverse squadre da tutta Europa si sono interessate al suo cartellino. Come abbiamo già notatonon ha mai nascosto il suo interessamento per l’argentino, e rimane ancora molto quotata tra le pretendenti, ma con le voci che girano sul possibile ritorno di Lukaku, le cose potrebbero cambiare. Sicuramentefa gola a molte squadre, nonostante gli infortuni e le basse prestazioni delle ultime stagioni, rimane un talento che potrebbe ...

