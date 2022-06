Covid Ragusa, salgono positivi e ricoverati: un morto a Modica (Di sabato 4 giugno 2022) Ragusa – Torna a salire la curva dei contagi al coronavirus ed il numero dei ricoverati (+11 rispetto a ieri) in provincia di Ragusa. Sale anche il numero dei morti. Un altro decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo di 81 anni di Modica morto nel reparto di Malattie Infettive all’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica. Lo annuncia il bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 4 giugno 2022.I positivi in totale sono 1621 (+21 rispetto a ieri) di cui 1592 si trovano in isolamento domiciliare, 37 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Vittoria e Palermo e 12 nella RSA dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa.I guariti salgono a 92.639 ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 4 giugno 2022)– Torna a salire la curva dei contagi al coronavirus ed il numero dei(+11 rispetto a ieri) in provincia di. Sale anche il numero dei morti. Un altro decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo di 81 anni dinel reparto di Malattie Infettive all’ospedale Maggiore Nino Baglieri di. Lo annuncia il bollettino dell’Asp didi oggi 4 giugno 2022.Iin totale sono 1621 (+21 rispetto a ieri) di cui 1592 si trovano in isolamento domiciliare, 37negli ospedali di, Vittoria e Palermo e 12 nella RSA dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di.I guaritia 92.639 ...

Advertising

quotidianodirg : #Ragusa – Torna a salire la curva dei contagi al coronavirus ed il numero dei ricoverati (+11 rispetto a ieri) in p… - PaperinikEdonna : RT @cronaca_di_ieri: 02/06/22 RAGUSA - Un morto Covid in provincia, nelle ultime 24 ore: si tratta di un uomo di 69 anni di Ragusa, vaccin… - NuovoSud : Covid, meno contagi nel Ragusano ma morta una 61enne - NuovoSud : Covid in Sicilia con pochi casi, 678 e 5 decessi: a Palermo 279 positivi - infoitinterno : Covid Ragusa, positivi in calo: morta una 61enne -