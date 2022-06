Covid | in Campania calano ancora terapie intensive e ricoveri

Advertising

PasqualeCacace5 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (4 GIUGNO 2022) Ecco l’aggiornamento?? - ottopagine : Covid-19 in Campania: 2.294 i nuovi positivi - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (4 GIUGNO 2022) Ecco l’aggiornamento??… - salernotoday : Covid, 2.294 nuovi contagi e 1 decesso in Campania: il bollettino - irpiniatimes1 : Covid-19, il bollettino odierno della Regione Campania -

AGI - Sono 22.527 i nuovi casiregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 9.429 di ieri e soprattutto i 18.255 di ... seguita da Lazio (+2.817), Sicilia (+2.327),(+2.294) e ...Le vittime leggi anche, Iss: l'Rt scende da 0,86 a 0,82. In calo anche l'incidenza Nel ... 40.586 in Lombardia 14.709 in Veneto 10.523 in11.347 nel Lazio 16.961 in Emilia - Romagna 10.Napoli, 4 giu. (askanews) - In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 2.294 positivi al Coronavirus (2.077 al test antigenico e 217 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell'aggio ...In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 2.294 positivi al Coronavirus (2.077 al test antigenico e 217 al tampone molecolare).