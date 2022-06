Corriere Della Sera sbotta: “Zaccagni e Lazzari non devono essere chiamati più in Nazionale” (Di sabato 4 giugno 2022) L’assenza di Zaccagni e Lazzari in questa Nations League ha fatto molto discutere. Polemico è stato il pensiero del Corriere Della Sera, che ha consigliato a Mancini di non convocare più i due giocatori. Ecco quanto espresso dal quotidiano. “Una volta la indossavano solo i più bravi, adesso anche quelli che più bravi non lo sono, quasi la snobbano”. “L’esterno ha messo insieme tre presenze, l’attaccante soltanto una. Per loro la Nations League poteva trasformarsi in un’opportunità. E invece, anziché stringere i denti e lottare permettersi in luce e dare una mano alla squadra in difficoltà, si sono arresi. La Nazionale deve essere un privilegio e non un peso. Servirebbe più rispetto per la maglia. A settembre era stato Sensi ad andarsene, salvo poi tranquillizzare i ... Leggi su seriea24 (Di sabato 4 giugno 2022) L’assenza diin questa Nations League ha fatto molto discutere. Polemico è stato il pensiero del, che ha consigliato a Mancini di non convocare più i due giocatori. Ecco quanto espresso dal quotidiano. “Una volta la indossavano solo i più bravi, adesso anche quelli che più bravi non lo sono, quasi la snobbano”. “L’esterno ha messo insieme tre presenze, l’attaccante soltanto una. Per loro la Nations League poteva trasformarsi in un’opportunità. E invece, anziché stringere i denti e lottare permettersi in luce e dare una mano alla squadra in difficoltà, si sono arresi. Ladeveun privilegio e non un peso. Servirebbe più rispetto per la maglia. A settembre era stato Sensi ad andarsene, salvo poi tranquillizzare i ...

