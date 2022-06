«Come fa la Ferragni a stare con Fedez?»: la risposta del rapper all’hater è clamorosa (Di sabato 4 giugno 2022) Fedez è tornato. Dopo la paura e i momenti difficili legati alla malattia al pancreas, per il rapper torna a splendere il sorriso sul volto. E sui social spunta quell’autoironia che lo ha sempre contraddistinto. Tra siparietti con il figlio Leone e gag con Tananai e Sara Mattei per l’uscita del nuovo singolo «La Dolce Vita» che si candida a essere la nuova hit dell’estate, ecco che su Twitter scherza sul suo rapporto con Chiara Ferragni. Un utente, probabilmente un hater, si chiede in un tweet Come l’influencer Chiara Ferragni possa stare con suo marito, Fedez. E il rapper con ironia ricondivide il «cinguettio», aggiungengendo «Pure io». Come in ogni rapporto che si rispetti ci sono alti e bassi e sicuramente anche due celebrità ... Leggi su blog.libero (Di sabato 4 giugno 2022)è tornato. Dopo la paura e i momenti difficili legati alla malattia al pancreas, per iltorna a splendere il sorriso sul volto. E sui social spunta quell’autoironia che lo ha sempre contraddistinto. Tra siparietti con il figlio Leone e gag con Tananai e Sara Mattei per l’uscita del nuovo singolo «La Dolce Vita» che si candida a essere la nuova hit dell’estate, ecco che su Twitter scherza sul suo rapporto con Chiara. Un utente, probabilmente un hater, si chiede in un tweetl’influencer Chiarapossacon suo marito,. E ilcon ironia ricondivide il «cinguettio», aggiungengendo «Pure io».in ogni rapporto che si rispetti ci sono alti e bassi e sicuramente anche due celebrità ...

