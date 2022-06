Collaboratore di Salerno Pulita aggredito per una rapina

Leggi su anteprima24

(Di sabato 4 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina, a, in via Madonna di Fatima, un facilitatore addetto alla distribuzione dei calendari di conferimento e dei vademecum, per illustrare agli utenti le novità del piano di raccolta differenziata che scatteranno dal prossimo 18 luglio, ha subito un tentativo di. Un tossicodipendente lo ha minacciato con una pistola e gli ha chiesto dei soldi, altrimenti gli avrebbe portato via il tablet che i facilitatori hanno in dotazione per registrare le consegne effettuale. Una facilitatrice che era presente si è sentita un po’ male per lo spavento. Alla fine gli hanno dato dei soldi e il tossicodipendente è andato via. L’amministratore di, Vincenzo Bennet, ha deciso di sporgere denuncia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.