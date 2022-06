Cani in chiesa e schitarrate, vorrei essere ipocredente per non farci caso (Di sabato 4 giugno 2022) vorrei essere un cattolico ottimista e progressista, un cattoprotestante, un ipocredente, un uomo del tutto insensibile al sacro. Così in questa chiesa barocca non avrei una tale sensazione di bivacco, non noterei il presbiterio ripudiato, l’altare e il pulpito buttati in mezzo alla navata coi banchi spostati per fare di una croce latina un emiciclo, violentando l’architettura, calpestando l’Ordinamento del messale romano. Non sarei disgustato dalla chitarra con relative schitarrate, dal tamburello, dai canti pseudo-gospel, modernariato musicale confacente a qualche vecchia eresia americana. Non sarei così pietrificato alla vista dei fedeli che ondeggiano e battono le mani a tempo. Non sarei inorridito dalla presenza di un cane, sì, un cane in chiesa, addirittura vicino all’altare, ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 4 giugno 2022)un cattolico ottimista e progressista, un cattoprotestante, un, un uomo del tutto insensibile al sacro. Così in questabarocca non avrei una tale sensazione di bivacco, non noterei il presbiterio ripudiato, l’altare e il pulpito buttati in mezzo alla navata coi banchi spostati per fare di una croce latina un emiciclo, violentando l’architettura, calpestando l’Ordinamento del messale romano. Non sarei disgustato dalla chitarra con relative, dal tamburello, dai canti pseudo-gospel, modernariato musicale confacente a qualche vecchia eresia americana. Non sarei così pietrificato alla vista dei fedeli che ondeggiano e battono le mani a tempo. Non sarei inorridito dalla presenza di un cane, sì, un cane in, addirittura vicino all’altare, ...

