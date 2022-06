Atletica: vittorie per gli Azzurri Chigbolu e Re all’estero (Di sabato 4 giugno 2022) Vittoria azzurre nei 400 metri di Atletica. In primis, a Ratisbona, in Germania. Maria Benedicta Chigbolu (Esercito) ha siglato il miglior crono del meeting in 52.58, al debutto stagionale sulla distanza. Ecco le sue parole: “Finalmente sensazioni buone per essere la prima gara sul giro di pista dopo quasi un anno e dopo qualche fastidio fisico nell’ultimo mese. Non ho osato nei passaggi, poi sono riuscita a chiudere bene”. Stessa distanza, ma diversa nazione. A Zofingen, in Svizzera primatista italiano Davide Re (Fiamme Gialle) ha colto il successo con 46.98 nei suoi 400 metri, senza però migliorare il 46.72 ottenuto nell’esordio della scorsa settimana a Langenthal. S SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Vittoria azzurre nei 400 metri di. In primis, a Ratisbona, in Germania. Maria Benedicta(Esercito) ha siglato il miglior crono del meeting in 52.58, al debutto stagionale sulla distanza. Ecco le sue parole: “Finalmente sensazioni buone per essere la prima gara sul giro di pista dopo quasi un anno e dopo qualche fastidio fisico nell’ultimo mese. Non ho osato nei passaggi, poi sono riuscita a chiudere bene”. Stessa distanza, ma diversa nazione. A Zofingen, in Svizzera primatista italiano Davide Re (Fiamme Gialle) ha colto il successo con 46.98 nei suoi 400 metri, senza però migliorare il 46.72 ottenuto nell’esordio della scorsa settimana a Langenthal. S SportFace.

