Astino, la fioritura dei campi di lino: a Bergamo cresce la coltivazione della fibra (Di sabato 4 giugno 2022) cresce la coltivazione del lino in Italia: da Astino, Bergamo, a San Secondo Parmense, Parma, fino a Prato è possibile vedere lo spettacolo della fioritura. Preziosi fiori blu su un verde mare: una meraviglia che è ora possibile ammirare anche in Italia. Un ciclo quotidiano di fioritura, straordinario quanto effimero, che dura solo pochi giorni ed è visibile proprio in queste ore grazie a Linificio e Canapificio Nazionale Società Benefit, che ha riportato la coltivazione del lino in Italia dopo oltre sessant’anni. Ora in Italia la coltivazione del lino copre 16 ettari in più regioni, ma l’obiettivo è toccare quota 60 ettari entro il 2025. Un filo conduttore di pura bellezza. La ... Leggi su bergamonews (Di sabato 4 giugno 2022)ladelin Italia: da, a San Secondo Parmense, Parma, fino a Prato è possibile vedere lo spettacolo. Preziosi fiori blu su un verde mare: una meraviglia che è ora possibile ammirare anche in Italia. Un ciclo quotidiano di, straordinario quanto effimero, che dura solo pochi giorni ed è visibile proprio in queste ore grazie a Linificio e Canapificio Nazionale Società Benefit, che ha riportato ladelin Italia dopo oltre sessant’anni. Ora in Italia ladelcopre 16 ettari in più regioni, ma l’obiettivo è toccare quota 60 ettari entro il 2025. Un filo conduttore di pura bellezza. La ...

Advertising

zazoomblog : Astino uno spettacolo la fioritura del lino. Quest’anno è arrivata in anticipo - #Astino #spettacolo #fioritura… - barbaraluna25 : RT @barbara75ferre: In città, a dieci minuti dal centro, la Valle d’Astino - Valle della biodiversità, vincitrice del premio Paesaggio d’Eu… - secolourbano : RT @barbara75ferre: In città, a dieci minuti dal centro, la Valle d’Astino - Valle della biodiversità, vincitrice del premio Paesaggio d’Eu… - LaBrux_ : RT @barbara75ferre: In città, a dieci minuti dal centro, la Valle d’Astino - Valle della biodiversità, vincitrice del premio Paesaggio d’Eu… - maxfurini : RT @barbara75ferre: In città, a dieci minuti dal centro, la Valle d’Astino - Valle della biodiversità, vincitrice del premio Paesaggio d’Eu… -

Astino, uno spettacolo la fioritura del lino. Quest'anno è arrivata in anticipo L'Eco di Bergamo Astino, uno spettacolo la fioritura del lino. Quest’anno è arrivata in anticipo C’è chi se lo è segnato sul calendario, l’appuntamento con la fioritura del lino, nei primi dieci giorni di giugno. Ma quest’anno la natura sorprende: ad Astino, tra frutteti e vitigni, già si assiste ... C’è chi se lo è segnato sul calendario, l’appuntamento con la fioritura del lino, nei primi dieci giorni di giugno. Ma quest’anno la natura sorprende: ad Astino, tra frutteti e vitigni, già si assiste ...