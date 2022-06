Alessia Marcuzzi a grande richiesta: “Voglio condurre con lei”, può arrivare un progetto bomba (Di sabato 4 giugno 2022) Il ritorno di Alessia Marcuzzi infiamma i progetti della prossima stagione televisiva di casa Rai: spunta una nuova richiesta bomba La conduttrice Alessia Marcuzzi (screenshot RaiPlay)Sono giorni particolarmente intensi per Alessia Marcuzzi ormai pronta al ritorno in prima serata. In queste settimane è stata ospite di Mara Venier ed ha annunciato di avere delle novità in programma. Le ultime indiscrezioni confermano l’esistenza di alcuni nuovi progetti lavorativi e tutti per la nota rete televisiva Rai. Nel dettaglio si tratta di un format in 5/6 puntate da mandare in onda nel mese di novembre sul secondo canale della rete. Questo potrebbe però essere solo l’inizio anche per la collega Roberta Capua vorrebbe una grande occasione per ... Leggi su specialmag (Di sabato 4 giugno 2022) Il ritorno diinfiamma i progetti della prossima stagione televisiva di casa Rai: spunta una nuovaLa conduttrice(screenshot RaiPlay)Sono giorni particolarmente intensi perormai pronta al ritorno in prima serata. In queste settimane è stata ospite di Mara Venier ed ha annunciato di avere delle novità in programma. Le ultime indiscrezioni confermano l’esistenza di alcuni nuovi progetti lavorativi e tutti per la nota rete televisiva Rai. Nel dettaglio si tratta di un format in 5/6 puntate da mandare in onda nel mese di novembre sul secondo canale della rete. Questo potrebbe però essere solo l’inizio anche per la collega Roberta Capua vorrebbe unaoccasione per ...

