Zuppa di Porro 3 giugno 2022

(Di venerdì 3 giugno 2022)di. Putin ha preso un quinto dell’Ucraina, e sansonetti si chiede e ora che facciamo altre bombe e sanzioni? Putin ha il cancro, dice Newsweek, ma forse anche il Parkinson. Orban vince, ma come dice Galli della Loggia è anche l’alibi dei tedeschi. Opec aumenta la produzione, ma non basta. Inflazione brutta bestia e Landini vuole più tasse. Bentivogli spiega perchè i nostri salari sono bassi, perchè produciamo poco. 19 milioni di evasori? sentite cosa dice Sallusti Sapete quanto magiano DiMaio&co sui voli di Stato? per Bechis 360 euro a tratta: e che se magnano? Btp al 3,29 per cento e Referendum silenzio assordante tranne Spataro in doppi uscita su Stampa e Repubblica. Depp e l’analisi della mitica Mancuso sul Foglio sul meetoo. #rassegnastampa3L'articolo proviene da Nicola

Sulladisi scrive: " Orbán , reduce dal successo elettorale in Ungheria, incassa un nuovo successo in Europa. Ha ottenuto quello che voleva: per l'Ungheria lo stop al greggio russo non vale. L'... Zuppa di Porro 2 giugno 2022 00:00 Invio armi, i missili per Kiev con la grafica del Corriere che sbatte con il testo. Chi avrà ragione 02:10 Sulla sezione Atlantico del nostro sito ...Rassegna ragionata dal web su: gli errori del governo Draghi nella partita energetica, la sfuriata di Assolombarda, la confusione di Biden che fa tornare indietro la storia ...