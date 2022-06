Ultime Notizie – Biden: “Ucraina decide se cedere territorio per pace” (Di venerdì 3 giugno 2022) “Niente sull’Ucraina, senza l’Ucraina. E’ il loro territorio. Non dirò loro cosa devono fare e cosa non devono fare”. Lo ha dichiarato il presidente americano, Joe Biden, a Rehoboth, nel Delaware, sottolineando che solo Kiev può decidere se cedere o meno parte del suo territorio per arrivare alla pace con Mosca e porre fine alla guerra iniziata 100 giorni fa. A un certo punto, “sembra” che dovrà esserci un “accordo” fra Russia e Ucraina. “Cosa comporterà, non sono in grado di dirlo”, ha concluso Biden. ZELENSKY “Sono cento giorni che difendiamo l’Ucraina. La vittoria sarà nostra”, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio diffuso in occasione del centesimo giorno ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) “Niente sull’, senza l’. E’ il loro. Non dirò loro cosa devono fare e cosa non devono fare”. Lo ha dichiarato il presidente americano, Joe, a Rehoboth, nel Delaware, sottolineando che solo Kiev puòre seo meno parte del suoper arrivare allacon Mosca e porre fine alla guerra iniziata 100 giorni fa. A un certo punto, “sembra” che dovrà esserci un “accordo” fra Russia e. “Cosa comporterà, non sono in grado di dirlo”, ha concluso. ZELENSKY “Sono cento giorni che difendiamo l’. La vittoria sarà nostra”, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio diffuso in occasione del centesimo giorno ...

