(Di venerdì 3 giugno 2022) Non solo in Serie A, ma anche nella serie cadetta il giro di panchine è già entrato nel vivo. Dopo una stagione deludente conclusa in dodicesima posizione ilha ufficializzato nella giornata di iericome. Protagonista di una grande stagione sulla panchina della Cremonese condita da una storica promozione in massima serie, l’ex tecnico della Juventus under 23 è pronto ad una nuova sfida. Nonostante un mercato estivo importante, la compagine emiliana ha deluso le aspettative nell’annata appena conclusa. Anche il cambio di panchina -con Beppe Iachini che ha preso il posto di Enzo Maresca– non ha cambiato le cose.alla guida delproverà a ripetere la grande impresa di Cremona puntando sull’esperienza e sulla grande ...

Advertising

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Fabio #Pecchia è il nuovo allenatore del #Parma ?? ?? ?? - NotiziarioC : UFFICIALE: Parma, Krause annuncia l'ingaggio di Fabio Pecchia - TuttoCagliari : UFFICIALE - Fabio Pecchia nuovo tecnico del Parma (FOTO) - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Fabio #Pecchia è il nuovo allenatore del #Parma ?? ?? ?? - infoitsport : UFFICIALE - Fabio Pecchia è il nuovo allenatore del Parma -

" Il Parma Calcio 1913 dà il benvenuto aPecchia come nuovo allenatore crociato. Nato a Formia, 48 anni, in carriera...Dopo tanti giorni d'attesa, ecco la nota stampa che annuncia il nuovo allenatore del Parma:Pecchia. La società crociata ha comunicato il nuovo tecnico per la stagione 2022/2023 di Serie B. Come noto ormai da diverso tempo sarà il fresco ex mister della Cremonese a condurre Buffon e ...Manca solo l’annuncio ufficiale, ma Fabio Pecchia sarà il nuovo allenatore del Parma. E’ uno dei colpi più importanti in un precampionato in cui c’è anche un certo fermento sulla scelta degli allenato ...L'ex tecnico della Cremonese, con cui ha raggiunto la promozione in serie A, è stato ufficializzato oggi. Fabio Pecchia è il nuovo allenatore del Parma, avversario del Genoa nel prossimo campionato di ...