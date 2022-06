Ucraina:Letta, Salvini?Danno a Italia e a causa della pace (Di venerdì 3 giugno 2022) "Tutto questo si rivela alla fine un boomerang per l'Italia, un danno per il nostro Paese e anche un danno per la causa della pace. Putin la capirà solamente quando ci vedrà tutti uniti, se ci vede ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) "Tutto questo si rivela alla fine un boomerang per l', un danno per il nostro Paese e anche un danno per la. Putin la capirà solamente quando ci vedrà tutti uniti, se ci vede ...

Advertising

matteosalvinimi : Noi da settimane lavoriamo per la pace, dialogando con tutti per arrivare ad un cessate il fuoco, mentre il PD parl… - TV7Benevento : Ucraina: Letta, 'unità in Italia e in Ue per fermare imperialismo Putin' - - askanews_ita : Cosa ha detto Letta sulla guerra (e sui #referendum) #ucraina #Salvini - iconanews : Ucraina:Letta, Salvini?Danno a Italia e a causa della pace - TV7Benevento : Ucraina: Letta, 'iniziative estemporanee di Salvini boomerang per l'Italia e per la pace' - -