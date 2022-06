Advertising

VikyBorgomeo : Tesla licenzia 10.000 dipendenti. Musk: 'Pessima sensazione sull'economia' -

Anche Joe Biden finisce nel mirino di Elon Musk . Dopo Vladimir Putin e Ramzan Kadyrov , tocca dunque al presidente americano venire sbertucciato dal miliardario patron die SpaceX , nonché uomo più ricco del globo. Non è un dettaglio di poco conto, visto che Musk è, per inciso, anche il futuro proprietario di Twitter che molto influisce sull'immagine dei leader ...A divulgarlo si scopre essere stato un ex - dipendente, che aveva accesso alle versioni demo del programma FSD. Ex proprio perché l'azienda di Elon Musk, pare lo abbia licenziato per certi ...Nuova lettera inviata ai manager rivelata da Reuters, dopo quella in cui chiedeva lo stop allo smart working. Poi su Twitter l'imprenditore annuncia: ...Il magnate di Tesla minaccia i manager ("tornate in ufficio o vi licenzio") e poi parte per St. Tropez con la sua nuova fiamma, che ha trent'anni meno di lui ...