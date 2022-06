Swiatek-Gauff, finale Roland Garros 2022: programma e diretta tv (Di venerdì 3 giugno 2022) finale svelata per il Roland Garros 2022 in corso di svolgimento in terra francese. Sarà Swiatek-Gauff ad animare l’ultimo atto del torneo su terra rossa ospitato da Parigi. Una gara interessante che vede, chiaramente, una super favorita ed una outsider di assoluto livello che si è fatta strada a suon di rovesci vincenti. Iga Swiatek, la numero uno del mondo del tennis femminile, cerca una nuova affermazione dopo aver raggiunto tre finali consecutive (una vinta nel 2020) di questo Slam e l’aggancio a Venus Williams, detentrice della striscia più lunga di vittorie (trentacinque) dal 2000 ad oggi. Dall’altra parte c’è una Cori Gauff capace d’impressionare tutti: deve perdere ancora un set in questo torneo e ha dimostrato una grande tenuta atletica. Non a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 giugno 2022)svelata per ilin corso di svolgimento in terra francese. Saràad animare l’ultimo atto del torneo su terra rossa ospitato da Parigi. Una gara interessante che vede, chiaramente, una super favorita ed una outsider di assoluto livello che si è fatta strada a suon di rovesci vincenti. Iga, la numero uno del mondo del tennis femminile, cerca una nuova affermazione dopo aver raggiunto tre finali consecutive (una vinta nel 2020) di questo Slam e l’aggancio a Venus Williams, detentrice della striscia più lunga di vittorie (trentacinque) dal 2000 ad oggi. Dall’altra parte c’è una Coricapace d’impressionare tutti: deve perdere ancora un set in questo torneo e ha dimostrato una grande tenuta atletica. Non a ...

