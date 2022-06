State of Play giugno: tutti gli annunci dell’evento (Di venerdì 3 giugno 2022) Questa notte si è tenuto lo State of Play di giugno e in questo articolo potrete trovare tutti gli annunci più importanti dell’evento Ormai è passato davvero parecchio tempo dall’ultimo evento Sony, ma ora finalmente la compagnia ha deciso di tornare nuovamente a parlare al pubblico. Questa sera infatti si è tenuto un nuovo State of Play e durante la presentazione abbiamo assistito ad un gran numero di annunci e nuovi trailer. L’evento è stato trasmesso su tutti i principali canali social di Sony, ma purtroppo non tutti sono riusciti a seguirlo in diretta. Fortunatamente grazie a questo articolo avrete la possibilità di recuperare comodamente tutti gli annunci più ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 3 giugno 2022) Questa notte si è tenuto loofdie in questo articolo potrete trovareglipiù importantiOrmai è passato davvero parecchio tempo dall’ultimo evento Sony, ma ora finalmente la compagnia ha deciso di tornare nuovamente a parlare al pubblico. Questa sera infatti si è tenuto un nuovoofe durante la presentazione abbiamo assistito ad un gran numero die nuovi trailer. L’evento è stato trasmesso sui principali canali social di Sony, ma purtroppo nonsono riusciti a seguirlo in diretta. Fortunatamente grazie a questo articolo avrete la possibilità di recuperare comodamenteglipiù ...

Advertising

PlayStationIT : Mancano poche ore al nuovo episodio di #StateofPlay. Date uno sguardo a Horizon Call of the Mountain per #PSVR2! Vi… - PlayStationIT : #StateofPlay torna la prossima settimana! Collegatevi all'evento live alle ore 23:59 del 2 giugno per nuovi titoli,… - infoitscienza : Final Fantasy 16: nuovo trailer e periodo di uscita dallo State of Play - infoitscienza : Final Fantasy XVI: trailer e periodo d’uscita dallo State of Play - infoitscienza : Resident Evil 4 Remake apre lo State of Play con tanto di data di uscita! In arrivo contenuti per PSVR2 -