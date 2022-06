Sanità, Cisl Lazio: precari e liste d’attesa, Regione inverta rotta (Di venerdì 3 giugno 2022) Rom – “Non sempre rispettati gli accordi sulle proroghe ai precari e sul Piano di assunzioni. I tempi delle liste di attesa sono sempre più biblici e il sottorganico è una piaga e sulle RSA siamo cronicamente in ritardo. Bisogna intervenire in fretta. La Cisl non starà a guardare. liste di attesa, rispetto degli accordi a corrente alternata su punti fondamentali, nessuna risposta vera sul nodo del sottorganico della Sanità ed accordo sulle Rsa che è cronicamente in ritardo. Non vorremmo che, terminata la pandemia (ancora non lo è) si tornasse a situazioni lontane dalle esigenze delle persone e della Sanità”. Così in una nota la Cisl Lazio. “Ci auguriamo- prosegue il sindacato- che la Regione Lazio ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 giugno 2022) Rom – “Non sempre rispettati gli accordi sulle proroghe aie sul Piano di assunzioni. I tempi delledi attesa sono sempre più biblici e il sottorganico è una piaga e sulle RSA siamo cronicamente in ritardo. Bisogna intervenire in fretta. Lanon starà a guardare.di attesa, rispetto degli accordi a corrente alternata su punti fondamentali, nessuna risposta vera sul nodo del sottorganico dellaed accordo sulle Rsa che è cronicamente in ritardo. Non vorremmo che, terminata la pandemia (ancora non lo è) si tornasse a situazioni lontane dalle esigenze delle persone e della”. Così in una nota la. “Ci auguriamo- prosegue il sindacato- che la...

Advertising

LavoroLazio_com : Cisl, Coppotelli alla Regione Lazio: 'Non vorremmo che al calar della pandemia si ritorni a una sanità lontana da p… - fnpCislIS : RT @FnpCisl: Il valore dell’economia d’argento a livello globale è stimato in 7 trilioni di dollari all’anno e in Italia intorno ai 620 mil… - BarberisBruna : RT @Cisl_ER: Sanità pubblica: assunzioni di personale, stabilizzazioni e risorse. @CislFpER :'Risposte concrete o presidio in Regione' http… - BarberisBruna : RT @Cisl_ER: Sanità, @CislFpER???: la @RegioneER onori gli impegni sottoscritti. Su assunzioni del personale, stabilizzazioni e risorse serv… - cisl_fplazio : RT @CislFpViterbo: ?? @AslViterbo. #Infermieri #precari a casa, #accordi non rispettati. La denuncia @CislFpViterbo nella stampa di oggi Tu… -